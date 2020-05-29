В Общественной палате обсудят поправки в Конституцию 

Над поправками в Конституцию впервые будут работать в смешанном — очно-дистанционном формате. Это обусловлено в первую очередь санитарными требованиями, пояснила Лидия Михеева . Насколько пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлияли на деятельность ОП, как идёт формирование нового состава палаты, она рассказала «Парламентской газете».

— Лидия Юрьевна, в каком формате пройдёт заседание группы в субботу, 30 мая?

— Сопредседатели рабочей группы обратились к нам с просьбой организовать площадку и изучить возможности для такого заседания. Оно впервые пройдёт в сочетании очного и дистанционного форматов. Те, кто сможет участвовать очно — прежде всего сопредседатели рабочей группы по изменениям в Конституцию, приедут в Общественную палату 30 мая к 12 дня. Те, кто не смогут, будут работать дистанционно, по видео-конференц-связи. Наши технические возможности это позволяют.

Такой смешанный формат представляется мне верным, поскольку ещё есть необходимость соблюдать определённые санитарные требования. Кроме того, мы, конечно же, беспокоимся о тех членах рабочей группы, кто по возрасту находится в группе риска.

— Новый, седьмой состав Общественной палаты должен быть сформирован в июне 2020 года. Пандемия не внесла в этот процесс коррективы? Успеете в оговоренный законом срок?

— В настоящее время новый состав ОП РФ сформирован уже почти на три четверти — 40 членов палаты были утверждены указом президента от 10 апреля 2020 года, 84 члена были избраны региональными общественными палатами. Ещё 43 члена нового состава предстоит определить по результатам конкурса. Напомню, 20 апреля Общественная палата РФ объявила о начале конкурса по отбору 43 граждан, которые войдут в новый состав палаты в качестве представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. К настоящему времени подано свыше 250 заявок.

В соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» конкурсный отбор проводится по 14 направлениям общественной деятельности, которые определяет специальная рабочая группа.

Безусловно, мы завершим процесс формирования нового состава в установленные законом сроки.

— Насколько пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлияли на деятельность Общественной палаты?

— Хочу заметить, что практически сразу все заседания были переведены в онлайн-формат все заседания, совещания, общественные слушания. Кроме этого, мы провели общественную экспертизу ряда законодательных инициатив, несколько раз обсуждали в дистанционном режиме проблемы некоммерческого сектора с участием представителей министерств и ведомств.

Все члены палаты во время изоляции продолжали свою работу, встречи в онлайн-формате​ проходили постоянно, были экспертные и научные обсуждения, в том числе с привлечением​ зарубежных специалистов.

Также мы сейчас занимаемся мониторингом всех решений, которые выработали законодательные собрания. Большой интерес граждан к льготам по арендной плате, это очень важно для малого и среднего бизнеса, для всех индивидуальных предпринимателей. У нас создан специальный сайт, на котором мы собираем информацию о сложностях, стараемся помочь с этим тем, кто обращается.

Мы сейчас занимаемся мониторингом всех решений, которые выработали законодательные собрания

Кроме того, после принятия закона о налоговой поддержке россиян, бизнеса и НКО необходимо создать специальный реестр НКО, которые могут претендовать на получение госпомощи. Мы выразили готовность оказать помощь в формировании такого реестра.

— Может ли быть востребован опыт удалённого проведения слушаний, конференций после снятия ограничений?

— Этой весной мы внесли изменения в регламент Общественной палаты. В принципе они давно уже назрели. Мы предусмотрели возможность смешанных заседаний, когда часть членов палаты присутствует в зале, а другая участвует дистанционно, а также заложили возможность проведения полностью дистанционных заседаний и голосования удалённо. Такой формат, особенно для общественных структур, приемлем не только во время ограничений, связанных с пандемией.

Состав Общественной палаты РФ формируется следующим образом: 40 человек утверждаются Указом Президента России, 85 человек выдвигаются общественными палатами субъектов РФ, 43 человека избираются из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

25 февраля 2020 года Указом Президента Российской Федерации инициирована процедура формирования нового состава Общественной палаты.

26 марта 2020 года, в соответствии с Федеральным законом, спустя 30 дней после начала процедуры, завершено выдвижение представителей общественных палат субъектов РФ в Общественную палату РФ.

10 апреля 2020 года Владимир Путин подписал Указ Президента Российской Федерации №254 «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».

Сведения об итогах конкурсного отбора будут размещены после подведения итогов голосования.