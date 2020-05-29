Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что ограничения, введенные в качестве меры против распространения инфекции, будут смягчаться очень осторожно и постепенно.

На эту тему Мишустин высказался в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции. Российский премьер рассказал о положительной динамике снижения прироста числа заболевших. Это, по его словам, позволило уже целому ряду регионов начать поэтапную отмену ограничительных мер.

Как подчеркнул глава правительства, такие шаги делаются очень осторожно, передает ТАСС. Михаил Мишустин также отметил, что пандемия коронавирусной инфекции сказываетсся отрицательно на экономике всех стран СНГ. В связи с этим он призвал наращивать сотрудничество и работать в направлении развития цифровизации экономики.