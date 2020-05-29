Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, предусматривающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях эпидемии коронавируса, сообщил источник в ведомстве.

В частности, ведомство предлагает запретить в условиях эпидемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя и позволить разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон, пишет РБК.

Также при сокращении численности или штата в условиях эпидемии предлагается допускать увольнение только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Кроме того, ведомство считает возможным сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.

Проект, представляющий собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства», отправили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют правительство, работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести на рассмотрение кабмина. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.

27 мая президент России Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы — это важнейший приоритет, и призвал отнестись к этой теме максимально внимательно. По его словам, в России 1,9 млн безработных. Премьер Михаил Мишустин на совещании предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.