Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд предложил особые правила увольнений во время эпидемии коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 6 часов назад
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, предусматривающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях эпидемии коронавируса, сообщил источник в ведомстве.
В частности, ведомство предлагает запретить в условиях эпидемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя и позволить разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон, пишет РБК.
Также при сокращении численности или штата в условиях эпидемии предлагается допускать увольнение только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.
Кроме того, ведомство считает возможным сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.
Проект, представляющий собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства», отправили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют правительство, работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести на рассмотрение кабмина. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.
27 мая президент России Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы — это важнейший приоритет, и призвал отнестись к этой теме максимально внимательно. По его словам, в России 1,9 млн безработных. Премьер Михаил Мишустин на совещании предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом заявил, что рост безработицы — общемировой тренд, и ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве В Кремле оценили эффективность борьбы с коронавирусом в Москве От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова
Комментарии 41
Политика , Видео , Антон Котяков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии
Пока вы дома: Лавров назвал плюсы пандемии
Немецкий депутат рассказала об отношении к Путину
Немецкий депутат рассказала об отношении к Путину
СМИ в России предложили запретить освещать коронавирус
СМИ в России предложили запретить освещать коронавирус
Онищенко рассказал об условиях смягчения ограничений в РФ
Онищенко рассказал об условиях смягчения ограничений в РФ
Украинка расстреляла Пипку
Украинка расстреляла Пипку
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение