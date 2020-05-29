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Кадыров прокомментировал слухи о своей госпитализации 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что находится дома в Грозном, а не на лечении в Москве. Видеозапись была размещена в Instagram директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.
«Я дома, а не приземлился в Москве. Дома нахожусь, бодрый, здоровый», — заявил, улыбаясь, чеченский лидер.
Он также отметил, что продолжает работать и «служит своему народу».
«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о том, что глава Чеченской Республики может быть болен COVID-19 и госпитализирован в одну из больниц Москвы. Позднее на руке Кадырова на видеозаписи с совещания в Грозном, которое он провел 26 мая, заметили катетер.
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Грозный , Москва , Чеченская Республика
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