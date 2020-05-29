«Я дома, а не приземлился в Москве. Дома нахожусь, бодрый, здоровый», — заявил, улыбаясь, чеченский лидер.

Он также отметил, что продолжает работать и «служит своему народу».

«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о том, что глава Чеченской Республики может быть болен COVID-19 и госпитализирован в одну из больниц Москвы. Позднее на руке Кадырова на видеозаписи с совещания в Грозном, которое он провел 26 мая, заметили катетер.