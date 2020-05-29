Рабочая группа по Конституции возобновит работу 30 мая

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что заседание группы состоится в Общественной палате РФ в субботу.

"Да, это так. Мы предполагаем послушать социологов с точки зрения того, какова осведомленность населения о поправках в конституцию", — сказала Хабриева ТАСС в пятницу, отвечая на вопрос о том, состоится ли 30 мая заседание рабочей группы.

По ее словам, члены рабочей группы "продолжали свою работу, встречи проходили постоянно, очень много циклов прошло экспертных обсуждений, научных, в том числе с участием представителей зарубежный стран".

"У нас есть, конечно, представление, что осведомленность [населения] высокая, как и поддержка, но социологи должны нам об этом рассказать. Мы хотим получить от них какие-то конкретные цифры. Представители ЦИК, возможно, будут и расскажут о том, как идет подготовка [к общероссийскому голосованию]", — отметила Хабриева, добавив, что "плавный переход из самоизоляции уже наметился, многие страны уже не просто планируют, а уже провели голосование в связи с выборами".

Он подчеркнула, что заседание планируется провести в сочетании очного и дистанционного форматов.

"В очном формате, кто сможет [принять участие]. Как обычно, в 12:00 мы собираемся всегда. А кто не пожелает, могут в дистанционной форме [присоединиться]. Сейчас как раз эти возможности мы организовываем в Общественной палате, смотрим, есть ли такие возможности. Сейчас как раз технический персонал пояснит, как это все предполагается сделать", — отметила Хабриева.

Она считает, что заседания рабочей группы будут проходить и в дальнейшем.

"Я думаю, что еще будут заседания, почему нет? Есть такая потребность, есть желание у людей обменяться мнениями. Волонтерам есть что сказать — у нас есть представители волонтерских движений… Это и НКО. Они хотят что-то рассказать, мы это выслушаем", — заключила сопредседатель рабочей группы.

О поправках в конституцию

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации , затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.