Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не Марс»: Пушков оценил значение запуска корабля Маска 

РИА Новости и ещё 9 54 минуты назад
«Это не Марс»: Пушков оценил запуск корабля Маска
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал не преувеличивать важность запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon — разработки компании SpaceX Илона Маска.
В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.
"Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек", — написал Пушков в телеграме.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, а также на Луну и Марс.
По расчетам Маска, для создания колонии на Марсе понадобится около тысячи кораблей Starship, которые смогут построить на планете способное самостоятельно функционировать поселение.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Комментарии 8
Политика , Наука и техника , Алексей Пушков , Дональд Трамп , SpaceX , Совет Федерации , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение