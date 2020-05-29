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В Приморье продлили режим повышенной готовности 

РИА Новости и ещё 4 12 минут назад
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Фото: РИА Новости
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
"Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 15 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая", — говорится в сообщении.
В Приморья временно приостановлены развлекательные массовые мероприятия, не работают фитнес-центры, банные комплексы и сауны, рестораны не принимают посетителей.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
В общей сложности в регионе подтверждено 1893 случая коронавируса, 18 человек умерли, выздоровели 945.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , Олег Кожемяко
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