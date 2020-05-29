Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами 

РИА Новости и ещё 5 46 минут назад
Кузнецова выступила за бессрочный надзор за педофилами
Фото: РИА Новости
Необходимо установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран — в Польше, Австралии, Казахстане, США — уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
"Уполномоченный полагает, что решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, бессрочном ("пожизненном") административном надзоре за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, освобожденными из мест лишения свободы, с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей", — говорится в докладе.
Также упоминается, что на рассмотрении в Госдуме с 2016 года находился соответствующий проект закона. Однако в ноябре 2018 года он был снят с рассмотрения.
"Хотя создание общедоступных реестров или баз данных не является чем-то новым. Например, на сайте ФССП России размещена база должников по исполнительным производствам и любой желающий может получить сведения, введя лишь фамилию, имя, отчество интересующего его лица", — отмечается в тексте доклада.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии
Политика , Другое , Анна Кузнецова , Госдума , Австралия , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Видео
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение