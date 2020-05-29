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Минтруд предложил особые правила увольнения при пандемии 

ТК «Звезда» и ещё 7 31 минуту назад
Разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.
Министерство труда и социальной защиты предложило проект постановления, где описан порядок и правила увольнения в пандемию. Также в документе описаны действия в случае введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу. В частности, предлагается запретить увольнять сотрудников или отправлять его в простой. Разорвать трудовые отношения можно будет по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.
В случае сокращения штата, увольнение следует оформлять только на следующий рабочий день после снятия ограничительных мер в условиях пандемии, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.
Ведомство предлагает сократить до двух недель срок об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, например, при введении неполного рабочего дня, сообщает РБК.
Прежде чем предложения Минтруда рассмотрит кабмин, с ним должна ознакомиться трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Эксперты уже прогнозируют рост безработицы до 15% из-за изменений, произошедших в экономике и на рынке труда в период пандемии. Сейчас число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, что в два раза больше показателя на начало апреля. В связи со сложной ситуацией Владимир Путин потребовал разработать дополнительные комплексных мер поддержки.
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Комментарии 7
Политика , Видео , Другое , Общество , Владимир Путин , Минтруд
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