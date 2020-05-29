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Разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.

Министерство труда и социальной защиты предложило проект постановления, где описан порядок и правила увольнения в пандемию. Также в документе описаны действия в случае введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу. В частности, предлагается запретить увольнять сотрудников или отправлять его в простой. Разорвать трудовые отношения можно будет по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.

В случае сокращения штата, увольнение следует оформлять только на следующий рабочий день после снятия ограничительных мер в условиях пандемии, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Ведомство предлагает сократить до двух недель срок об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, например, при введении неполного рабочего дня, сообщает РБК.

Прежде чем предложения Минтруда рассмотрит кабмин, с ним должна ознакомиться трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.