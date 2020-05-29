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Россия напомнила США о выселении индейцев 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Россия напомнила США о выселении индейцев
Фото: Reuters
Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление в связи с годовщиной подписания американского закона о переселении индейцев.
Дипломаты в Facebook напомнили, что исполняется 190 лет со дня подписания президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев — Indian Removal Act.
Посольство отметило, что «это одна из многих трагических и печальных дат в истории США», которые лишают Госдеп «морального права поучать другие нации, предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого».
Закон, о котором говорится в заявлении, был подписан в 1830 году. Он привел к насильственной депортации индейцев, в результате чего погибли тысячи человек, передает ТАСС.
В 2019 году на фоне обострения отношений с Вашингтоном Турция заявила, что может официально признать геноцид индейцев в США.
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Политика , Эндрю Джексон , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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