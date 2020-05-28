Россия может пожертвовать Додоном в Молдавии 

Чебан напомнил, что в последнее время позиции Игоря Додона в Молдавии пошатнулись: были сорваны договоренности президента с Россией о кредите, затем началась работа по перегруппированию сил в парламенте с прицелом на развал правящего большинства.

По словам эксперта, шансы на переизбрание Додона сведены к минимуму, и место президента Молдавии должен занять прозападный кандидат.

«Не стоит исключать, что, уловив траекторию движения политической ситуации в Кишиневе, российская сторона может пожертвовать президентской фигурой для перезапуска дискуссии с западными партнерами», — заявил Сергей Чебан.

По его мнению, Москве придется полностью пересмотреть стратегию в молдавском направлении, «возможно, с поиском новых опорных фигур и политических формирований в Молдавии».

Как писал «Рамблер», 17 апреля Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 млн евро. РФ согласилась выделить Молдавии средства по просьбе президента страны Игоря Додона.

23 апреля парламент Молдавии ратифицировал договор. В тот же день группа депутатов от оппозиции подала апелляцию на российско-молдавское соглашение о кредите в Конституционный суд страны. КС удовлетворил их просьбу и приостановил действие оспариваемых актов и вступление в силу соглашения о предоставлении займа.