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Россия может пожертвовать Додоном в Молдавии 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Россия может пожертвовать Додоном в Молдавии
Фото: ТАСС
Россия готова пожертвовать фигурой Игоря Додона в случае его вероятного проигрыша на выборах президента Молдавии осенью 2020 года, считает эксперт RTA Сергей Чебан. Об этом сообщает ИА Regnum.
Чебан напомнил, что в последнее время позиции Игоря Додона в Молдавии пошатнулись: были сорваны договоренности президента с Россией о кредите, затем началась работа по перегруппированию сил в парламенте с прицелом на развал правящего большинства.
По словам эксперта, шансы на переизбрание Додона сведены к минимуму, и место президента Молдавии должен занять прозападный кандидат.
«Не стоит исключать, что, уловив траекторию движения политической ситуации в Кишиневе, российская сторона может пожертвовать президентской фигурой для перезапуска дискуссии с западными партнерами», — заявил Сергей Чебан.
По его мнению, Москве придется полностью пересмотреть стратегию в молдавском направлении, «возможно, с поиском новых опорных фигур и политических формирований в Молдавии».
Как писал «Рамблер», 17 апреля Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму 200 млн евро. РФ согласилась выделить Молдавии средства по просьбе президента страны Игоря Додона.
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23 апреля парламент Молдавии ратифицировал договор. В тот же день группа депутатов от оппозиции подала апелляцию на российско-молдавское соглашение о кредите в Конституционный суд страны. КС удовлетворил их просьбу и приостановил действие оспариваемых актов и вступление в силу соглашения о предоставлении займа.
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Политика , Игорь Додон , Сергей Чебан , Молдова
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