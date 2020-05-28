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Лукашевич раскритиковал бездействие Франции и Германии по Украине 

РИА Новости 1 час назад
Лукашевич раскритиковал Францию и Германию из-за Украины
Фото: предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Москва разочарована отсутствием реакции гарантов минских соглашений — Франции и Германии — на деструктивную позицию Киева по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По словам Лукашевича, вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников ранее заявил, что минским соглашениям требуется некая "модернизация, если не сказать вообще переписывание", и подчеркнул, что эти же взгляды разделяют президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и полномочный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма. Помимо этого, Киев в последнее время взял линию на выдавливание из переговорного процесса представителей отдельных районов Донбасса.
"С разочарованием констатируем отсутствие какой-либо публичной реакции "нормандских" гарантов процесса урегулирования кризиса на Украине — Франции и Германии — на столь деструктивные подходы киевских властей. Подчеркнем: в Киеве открыто заявляют о своем нежелании следовать утвержденному резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН минскому "Комплексу мер". Тем самым нивелируют и совместно согласованные итоги саммитов "нормандской четверки", включая встречу на высшем уровне в Париже 9 декабря 2019 года, где в очередной раз подтверждена значимость этого документа", — заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Политика , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Александр Лукашевич , Алексей Резников , ОБСЕ , Совбез ООН , Германия , Киев , Москва , Франция
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