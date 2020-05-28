Лукашевич раскритиковал Францию и Германию из-за Украины

"С разочарованием констатируем отсутствие какой-либо публичной реакции "нормандских" гарантов процесса урегулирования кризиса на Украине — Франции и Германии — на столь деструктивные подходы киевских властей. Подчеркнем: в Киеве открыто заявляют о своем нежелании следовать утвержденному резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН минскому "Комплексу мер". Тем самым нивелируют и совместно согласованные итоги саммитов "нормандской четверки", включая встречу на высшем уровне в Париже 9 декабря 2019 года, где в очередной раз подтверждена значимость этого документа", — заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.