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В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД 

РИА Новости 29 минут назад
В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД
Фото: РИА Новости
Создается впечатление, что Вашингтон не знает, что еще предпринять, чтобы сорвать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — ред.), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отмену США санкционных исключений для Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции.
"Мы, конечно, осуждаем данный шаг. Мировое сообщество давно, настойчиво призывает Вашингтон вернуться к выполнению своих обязательств по этим документам. Но при этом мы фиксируем стойкую неприязнь американского политического истеблишмента к Ирану. Она перевешивает и правовую ответственность перед партнерами, и заботу о собственной репутации в мире как договороспособного государства, и необходимость укрепления авторитета Совета безопасности ООН. Впечатление, что в Вашингтоне уже просто не знают, что еще сделать, чтобы сорвать осуществление СВПД и упомянутую резолюцию СБ ООН ", — сказала она на брифинге в четверг.
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Политика , Армия , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , Иран , США
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