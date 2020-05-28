«Три вызова, которые угрожают будущему Путина»

За последние пять лет России удалось добиться больших успехов сразу на нескольких уровнях, главным образом в области политики и экономики, где это произошло благодаря ряду региональных и глобальных событий. Они помогли ей закрепить за собой статус одного из самых влиятельных игроков на международной арене.

С марта 2015 года после прямого вмешательства в сирийский конфликт на стороне режима Башара Асада , воюющего со своим народом, многие страны признали российское влияние в сирийском досье, в котором оказались переплетены многие международные проблемы. Все это повысило статус российского государства после многолетнего отсутствия на этой арене в связи с распадом Советского Союза.

Вместе с появлением имени российского президента в заголовках всех международных СМИ и повестке региональных и глобальных политических дебатов, касающихся сирийского досье, крепло и его стремление к лидерству. Путин всеми силами пытался вернуть то, чем когда-то обладала империя, рухнувшая перед лицом коррупции, слабости и диктатуры.

Отметим, что Россия и Китай были ведущими странами, решившими противостоять американским амбициям по достижению мирового господства, особенно когда стало ясно, что влияние Соединенных Штатов ослабевает. При этом, как утверждает большинство публикаций на эту тему, Москва играет эту роль, акцентируя свое внимание на внешнеполитической арене, в отличие от Китая, который уделяет больше внимания экономическому измерению, разными способами дистанцируясь от острых региональных противоречий.

Эта тенденция способствовала укреплению прочных отношений Москвы с арабскими и другими ближневосточными столицами, что мы наблюдаем последние три года, и даже со странами, которые считаются традиционными союзниками Соединенных Штатов. Это, разумеется, разгневало американцев до такой степени, что стали звучать голоса политиков, требующих от этих государств полностью отказаться от отношений с Москвой.

Однако поддерживать представление, которое Путин и его правительство создали относительно мощи своей страны и способности поворачивать время вспять, удавалось недолго. Причина — первый реальный кризис, который опроверг все, что заявлялось Москвой. Речь идет о моменте, когда из-за разногласий между Россией и Саудовской Аравией рухнули цены на нефть. В СМИ этот кризис получил название «ценовой войны» и произошел в результате экономических проблем, возникших в условиях пандемии коронавируса. Теперь на карту поставлена популярность Путина, что может подтолкнуть Москву к пересмотру своей внешней политики по некоторым вопросам.

Нефть — важнейший рычаг давления

Российская экономика подверглась сильным потрясениям в результате ценовой войны, вызванной непримиримостью позиций Саудовской Аравии и России. Как известно, тогда Москва отклонила решения, принятые на встрече ОПЕК в марте 2020 года, по поводу дополнительного сокращения производства для контроля снижения цен. Она настояла, что производство нефти должно продолжаться в тех же масштабах. В конечном итоге конфликт привел к рекордному снижению цен на нефть. В ряде случаев она упала ниже нуля.

Российская нефть уже пережила множество кризисов, предшествовавших ценовой войне, поскольку добыча страны сократилась с 12 миллионов баррелей в сутки до всего лишь 6 миллионов баррелей, а затем снова выросла. Тем не менее доходы от этого роста не могут считаться достаточными, а месторождения истощены настолько, что под угрозой будущее всей нефтедобычи.

Неэффективное использование нефти привело к серьезному кризису на основных месторождениях страны, особенно в Западной Сибири. Добыча в этом регионе имеет большие объемы, характеризуется простотой и наименьшими затратами, что вынудило компании прибегнуть к добыче в других месторождениях, где ее стоимость выше.

Москва пыталась обойти эту дилемму с помощью самых разных стратегий, связанных с увеличением объемов производства, несмотря на давление стран-производителей нефти, однако ветер подул в другую сторону: пандемия коронавируса заставила государства закрыть границы и приостановить операции по импорту и экспорту товаров. Более того, начал сокращаться спрос на нефть, поэтому в некоторых странах она стала дешевле воды.

Трудная экономическая ситуация

Несмотря на то, что российская экономика уже давно сталкивается с различными проблемами, последствия пандемии коронавируса сыграли большую роль в усугублении экономической ситуации и увеличению потерь. Страна лишилась большой части своих доходов, на которые полагалась очень долгое время, ввиду чего нынешнюю ситуацию можно назвать по-настоящему критической.

Доходы России от продажи нефти после начала кризиса с коронавирусом сократились примерно на 165 миллиардов долларов. Это довольно большой показатель, в связи с чем правительство было вынуждено использовать резервные средства для финансирования проектов и покрытия дефицита, вызванного сокращением поступлений из-за рубежа, не говоря уже о проблемах, с которыми государство столкнулось непосредственно в связи с пандемией.

Высокие показатели, связанные с распространением коронавируса по стране и большой нагрузкой на систему здравоохранения, потенциал которой нужно считать скромным вопреки заявлениям властей, имели негативное влияние на государственный бюджет. Нехватка средств отразилась и на других секторах.

По состоянию на вторник, 26 мая, общее число зараженных коронавирусом в России составило 326342 человека, а число смертей превысило почти 3807 случаев. Как ожидается, количество случаев заражения и смертельных исходов продолжит расти, усиливая нагрузку на систему здравоохранения страны.

Как прогнозирует министр финансов России Антон Силуанов , национальное производство уменьшится на 10% в предстоящий период, а эпоха процветания российской экономики подошла к концу. По его словам, страна больше не увидит высоких доходов от нефти и успехи первого десятилетия XXI века в российской истории могут больше не повториться.

Мечты о лидерстве угасают

Ухудшающиеся экономические условия бросают тень на внутриполитическую ситуацию, поскольку негативно влияют на положение обычных граждан, несмотря на меры, принятые президентом для поддержки предпринимателей, например, перенос сроков погашения кредитов и налогов. Здесь также следует упомянуть конституционные поправки, которые Путин утвердил несколько месяцев назад.

Атмосфера недовольства россиян нашла отражение в результатах недавних опросов общественного мнения относительно уровня поддержки населения внешней политики Путина. Как показал недавний опрос, 55% россиян хотят, чтобы их страна покинула Сирию, а 37% ожидают, что Сирия станет для них вторым Афганистаном.

Результаты этих опросов вместе с ухудшающимися экономическими условиями и последующим сокращением объема поддержки, оказываемой российским силам в Сирии, говорят о том, что Москва может полностью или частично пересмотреть свою политику на сирийской территории. Это особенно актуально в свете сохранявшегося иранского присутствия, которое может косвенно компенсировать роль России в Сирии, и как следствие, в Ливии.

Этот тезис подтвердили результаты опросов общественного мнения. Согласно им, большое число российских граждан недовольны иностранными авантюрами Путина за 2019 год. Так, уровень поддержки политики Путина снизился с 60% в 2017-2018 годах до 42% в 2019 году, в то время как 27% общественности считают действия президента за рубежом абсолютным провалом. Все остальные придерживаются нейтральной позиции.

Критическая ситуация, в которой оказался российский президент, может подтолкнуть его к пересмотру мечты о лидерстве, которую он так стремился осуществить. Особенно сейчас, когда времени для восстановления мощи времен Советского Союза становится все меньше. Путин имеет дело с тремя серьезными вызовами, и даже если он сможет преодолеть нефтяной кризис, когда цены снова повысятся, остаются еще два — экономический спад и снижение уровня поддержки населения. Все это может изменить его политику на некоторых международных направлениях и повлиять на региональные и глобальные альянсы.