«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии

Ранее МИД ФРГ пригласил посла РФ Сергея Нечаева на беседу в связи с приписываемой России хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, причастность к которой Москва неоднократно отвергала.

Слуцкий напомнил, что "речь идет о событиях пятилетней давности, никаких доказательств не предъявлено, есть только голословные утверждения".

"Это такой постпандемический холодный душ, попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов", — констатировал парламентарий.

"Если речь пойдет действительно о каких-либо санкциях со стороны Берлина, это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем в наших отношениях. В Германии на парламентском уровне и в деловых кругах, наоборот, звучат призывы к восстановлению диалога, к отказу от политики рестрикций. Официальным властям, на мой взгляд, стоит прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов", — убежден глава комитета.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН . В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IТ-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.