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Слуцкий: властям ФРГ стоит прислушаться к призывам отказаться от санкций в отношении РФ 

ТАСС и ещё 1 39 минут назад
«Обвиняют во всех грехах»: в РФ жестко ответили Германии
Фото: ТАСС
Введение Германией каких-либо санкций в отношении РФ за приписываемые ей кибератаки пятилетней давности станет "деструктивным шагом" с учетом того, что немецкие парламентарии и бизнесмены призывают к отказу от рестрикций. Такое мнение журналистам в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Ранее МИД ФРГ пригласил посла РФ Сергея Нечаева на беседу в связи с приписываемой России хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, причастность к которой Москва неоднократно отвергала.
Слуцкий напомнил, что "речь идет о событиях пятилетней давности, никаких доказательств не предъявлено, есть только голословные утверждения".
"Это такой постпандемический холодный душ, попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов", — констатировал парламентарий.
"Если речь пойдет действительно о каких-либо санкциях со стороны Берлина, это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем в наших отношениях. В Германии на парламентском уровне и в деловых кругах, наоборот, звучат призывы к восстановлению диалога, к отказу от политики рестрикций. Официальным властям, на мой взгляд, стоит прислушаться к голосам здравомыслящих политиков и бизнесменов", — убежден глава комитета.
Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IТ-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.
Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.
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Комментарии 8
Политика , Сергей Нечаев , Леонид Слуцкий , Бундестаг , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Германия
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