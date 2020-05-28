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Россия обратилась с новым требованием к Турции 

Вероника Полынина и ещё 4 1 час назад
Россия обратилась с новым требованием к Турции
Фото: ТАСС
В МИД России назвали «недостойными спекуляциями» серию акций в Турции, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
«Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века. Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы», — заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что попытки ряда турецких официальных лиц провести параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма являются возмутительными и не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства между РФ и Турцией.
Как сообщал «Рамблер», 18 мая в Крыму отмечается День памяти депортированных народов. Он был установлен в 1994 году в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.
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Комментарии 98
Политика , МИД , Турция
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