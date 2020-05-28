Россия обратилась с новым требованием к Турции 

«Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века. Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы», — заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что попытки ряда турецких официальных лиц провести параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма являются возмутительными и не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства между РФ и Турцией.

Как сообщал «Рамблер», 18 мая в Крыму отмечается День памяти депортированных народов. Он был установлен в 1994 году в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.