Москва осудила «порочную практику» США 

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Замир Кабулов. Решение Вашингтона отменить временные исключения из санкций по ряду проектов в Иране , связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД), является порочной практикой, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану , директор второго департамента Азии МИД

«Это печальная, порочная практика. Пусть себе отменяют. Мы строим в Иране АЭС «Бушер» на основе двусторонних договоренностей и в рамках международного права, поэтому нас не интересует внутреннее законодательство любой третьей стороны», — передает ТАСС его слова.

Напомним, США объявили о прекращении временных исключений из санкционного режима, позволявших компаниям продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики в Иране. Как заявил глава Госдепа Майкл Помпео , США продлевают еще на 90 дней исключение из-под санкций в отношении атомной электростанции «Бушер».

Россия призывала притормозить идею запуска механизма по разрешению споров в рамках СВПД и сосредоточиться на сохранении сделки.