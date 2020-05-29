Крым подал миллиардный иск

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Украинскому бизнесмену Ленуру Ислямову, одному из организаторов энергоблокады Крыма , предъявлены исковые требования на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

В Верховном суде Крыма прошло первое заседание по уголовному делу против Ислямова, которого судят заочно по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России, передает РИА «Новости».

Потерпевшими признаны девять юридических лиц. Наиболее крупную сумму исковых требований выдвинула компания «Крымэнерго», сообщил Ладин. Компания заявила о недополученной выручке от поставки электроэнергии потребителям.

Ладин утверждает, что требования являются необоснованными, а электроэнергия принадлежит украинским энергосетям. Также адвокат заявил, что отсутствуют убедительные доказательства организации диверсии именно Ислямовым.