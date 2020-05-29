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От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Крым подал миллиардный иск
Фото: РИА Новости
Украинскому бизнесмену Ленуру Ислямову, одному из организаторов энергоблокады Крыма, предъявлены исковые требования на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Алексей Ладин.
В Верховном суде Крыма прошло первое заседание по уголовному делу против Ислямова, которого судят заочно по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России, передает РИА «Новости».
Потерпевшими признаны девять юридических лиц. Наиболее крупную сумму исковых требований выдвинула компания «Крымэнерго», сообщил Ладин. Компания заявила о недополученной выручке от поставки электроэнергии потребителям.
Ладин утверждает, что требования являются необоснованными, а электроэнергия принадлежит украинским энергосетям. Также адвокат заявил, что отсутствуют убедительные доказательства организации диверсии именно Ислямовым.
Также возмещения ущерба от Ислямова требуют крымское управление МЧС России, министерство здравоохранения, Севастопольская энергетическая компания, Алуштинский молокозавод «Бег».
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Политика , Крым наш , Громкие уголовные дела , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Республика Крым
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