Крым подал миллиардный иск

Юристы госкомпании «Крымэнерго» предъявили иск бывшему вице-премьеру полуострова Ленуру Ислямову с требованием компенсировать убытки, связанные энергетической блокадой в 2015 году, сообщает ТАСС. Сумма требований — более 1 миллиарда рублей.

По данным агентства, в апреле 2020 года в Верховный суд Крыма поступило уголовное дело, в рамках которого Ислямов обвиняется в нескольких тяжких преступлениях: в частности, в создании бандформирования, в призывах к дестабилизации ситуации на территории РФ, а также в организации энергетической блокады в 2015 году. Потерпевшими по делу проходят девять компаний.

В сумму требований, составляющую более миллиарда рублей, включены расходы на топливо и обслуживание генераторов, с помощью которых была организована бесперебойная подача энергии жителям полуострова, пояснили журналистам в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Ленур Ислямов, как сообщал «Рамблер», выехал на Украину в 2014 году, где в Херсонской области создал незаконное вооруженное формирование с целью блокады Крыма. В ночь на 22 ноября 2015 года члены бандформирования подорвали ЛЭП на территории Украины, в результате чего населенные пункты полуострова оказались обесточенными. Впоследствии крымские правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».