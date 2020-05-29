Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым намерен взыскать миллиард с бывшего вице-премьера 

Павел Тиунов и ещё 4 23 минуты назад
Крым подал миллиардный иск
Фото: РИА Новости
Юристы госкомпании «Крымэнерго» предъявили иск бывшему вице-премьеру полуострова Ленуру Ислямову с требованием компенсировать убытки, связанные энергетической блокадой в 2015 году, сообщает ТАСС. Сумма требований — более 1 миллиарда рублей.
По данным агентства, в апреле 2020 года в Верховный суд Крыма поступило уголовное дело, в рамках которого Ислямов обвиняется в нескольких тяжких преступлениях: в частности, в создании бандформирования, в призывах к дестабилизации ситуации на территории РФ, а также в организации энергетической блокады в 2015 году. Потерпевшими по делу проходят девять компаний.
"Кощунство": в Крыму ответили США о блокаде полуострова
В сумму требований, составляющую более миллиарда рублей, включены расходы на топливо и обслуживание генераторов, с помощью которых была организована бесперебойная подача энергии жителям полуострова, пояснили журналистам в пресс-службе Верховного суда Крыма.
Ленур Ислямов, как сообщал «Рамблер», выехал на Украину в 2014 году, где в Херсонской области создал незаконное вооруженное формирование с целью блокады Крыма. В ночь на 22 ноября 2015 года члены бандформирования подорвали ЛЭП на территории Украины, в результате чего населенные пункты полуострова оказались обесточенными. Впоследствии крымские правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии 174
Политика , Крым наш , Громкие уголовные дела , Ленур Ислямов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США назвали цену за «разоблачение» России
Пока вы спали: США назвали цену за «разоблачение» России
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова
Приставам запретят изымать у должников мебель
Приставам запретят изымать у должников мебель
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
В ЛНА заявили о нарушении Турцией оружейного эмбарго
В ЛНА заявили о нарушении Турцией оружейного эмбарго
Видео
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение