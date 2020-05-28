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В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
«Кощунство»: в Крыму ответили США о блокаде полуострова
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее украинские СМИ распространили заявление Хербста, сделанное в ходе онлайн-конференции друзей Украины в США, в котором он "рекомендовал Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма". Американский дипломат подчеркнул, что выступает за новые санкции против России.
"Призывать лишить людей воды — это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций, ибо главное — мы дома. Вместе справимся с любой проблемой", — сказал Чегринец.
При этом, по его словам, на Украине все говорят о национальном достоинстве и патриотизме, однако когда речь заходит о "командах из-за океана", об этом всем сразу забывается.
"Все это сразу пропадает и начинается безропотное выполнение команды", — подчеркнул Чегринец.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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Политика , В мире , Конфликты , РИА Новости , Республика Крым , США
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