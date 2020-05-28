«Кощунство»: в Крыму ответили США о блокаде полуострова 

Крыму назвали кощунством заявление экс-посла США на Украине Джона Хербста о продолжении водной блокады полуострова, передает РИА «Новости».

«Призывать лишить людей воды — это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств», — сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя рекомендации Хербста Украине «сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма».

По словам Чегринца, на Украине любят говорить о национальном достоинстве и патриотизме, но когда приходят команды из-за океана, патриотизм и достоинство сразу пропадают и начинается «безропотное выполнение команды».

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины перекрыли подачу в Крым воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова в воде.