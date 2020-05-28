Еще одного президента позвали на Парад в Москве 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парад по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других городах страны 24 июня при соблюдении самых строгих требований безопасности.

Сегодня состоялась пресс-конференция «Россия и Азербайджан: горизонты стратегического сотрудничества». Руденко принял в ней участие. В ходе мероприятия он заявил, что Россия рассчитывает на присутствие Алиева на московском параде Победы.

«Надеемся, что в скором времени мы увидим среди гостей парада на Красной площади президента Азербайджана», — сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России.

26 мая Путин также объявил о том, что марш «Бессмертного полка» пройдет на месяц позже парада Победы, 26 июля, потому что строгость действующих режимов безопасности не позволяет объединить в одном строю миллионы граждан страны.