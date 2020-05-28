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Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину. Такое условие он назвал в прямом эфире в Instagram, отрывок которого приводит ЧГТРК.
Говоря о своем отношении к евроичкерийцам (уехавшие из России сторонники Ичкерии, выступают за независимость Чечни — прим. «Ленты.ру»), Кадыров подчеркнул, что они сами знают о несостоятельности своих идей.
«Это несколько лиц, отрабатывающие социальный паек», — сказал глава республики на чеченском языке, перевод его слов приводит «Кавказ Реалии».
Кадыров также отметил, что считает чеченцев, живущих в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества и радуется их успехам в учебе и работе.
В марте блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни, связал покушение на себя с кровной местью соратника Кадырова. В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке».
Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником руководителя Чечни Исламом Кадыровым.
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Политика , Ислам Кадыров , Рамзан Кадыров , Lenta.ru , Чеченская Республика
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