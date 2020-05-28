Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику 

Lenta.ru 17 минут назад
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 мая.
«Я не хочу вторгаться в полномочия глав регионов и в полномочия [мэра Москвы] Сергея Собянина», — сказал он.
Накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник предложил ввести в тестовом режиме. Он пояснил, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации».
Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что график по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. Отмечалось, что горожанам планируется позволить гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной.
Также с 1 июня столичные власти планируют разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом В России выявили 8371 новый случай заражения коронавирусом
Комментарии
Политика , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стрелков бросил жену в сарае с детьми-инвалидами»
«Стрелков бросил жену в сарае с детьми-инвалидами»
«Шушера»: Шнуров о российских звездах
«Шушера»: Шнуров о российских звездах
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение