Россия нашла три ошибки в деле MH17 

В первую очередь, по словам дипломата, переданные Россией данные в JIT то игнорировали, то объявляли сфальсифицированными.

Второй повод для критики — в JIT «без каких-либо вопросов» приобщали к делу данные из сомнительных источников. Парамонов назвал одним из таких источников Украину, отметив что она — очевидно заинтересованная сторона.

В-третьих, по словам Парамонова, в группе не расследовали роль Украины в случившемся.

«Не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17— в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в JIT заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.