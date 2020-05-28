Россия нашла три ошибки в деле MH17 

Глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что в Объединенной следственной группе (JIT), занимавшейся делом рейса MH17, совершили несколько ошибок. Об этом сообщает РИА Новости.
В первую очередь, по словам дипломата, переданные Россией данные в JIT то игнорировали, то объявляли сфальсифицированными.
Второй повод для критики — в JIT «без каких-либо вопросов» приобщали к делу данные из сомнительных источников. Парамонов назвал одним из таких источников Украину, отметив что она — очевидно заинтересованная сторона.
В-третьих, по словам Парамонова, в группе не расследовали роль Украины в случившемся.
«Не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17— в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в JIT заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.
Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.
В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.