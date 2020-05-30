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Власти уточнили, когда начнутся выплаты на детей с трех лет 

Ura.Ru и ещё 22 34 минуты назад
Власти уточнили, когда начнутся выплаты на детей с трех лет
Фото: РИА Новости
С первого июня семьи с детьми от отрех до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) уточнили, что первыми деньги получат родители, которые подали заявление до 22 мая включительно.
«Согласно результатам рассмотрения Пенсионным фондом России заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня», — сообщается в заявлении пресс-службы на официальном сайте ПФР.
Всего, по данным ведомства, деньги будут выплачены на 15 миллионов детей. В ПФР отметили, что согласно постановлению правительства, заявление от граждан рассматривается на протяжении пяти дней, а деньги на счет заявителя перечисляются за три дня, при этом независимо от того, когда было отправлено заявление — в выходной или рабочий день.
Если заявление было отправлено с 23 по 25 число, то выплата на детей поступит 2 июня. «Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен», — подчеркнули в пенсионном фонде.
Подавляющее большинство семей обратились с заявлением на выплаты через портал госуслуг. Они могут узнать статус своего заявления в электронном кабинете. Если же заявление было подано лично в ПФР, то уточнить этап его рассмотрения можно по телефону.
В рамках поддержки семей в условиях эпидемии коронавируса и экономического кризиса президент РФ Владимир Путин 11 мая распорядился выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, имеющего российское гражданство напоминает телеканал 360. Заявление на выплаты можно подать до 1 октября 2020 года.
Как ранее писало URA.RU, Владимир Путин раскритиковал работу Министерства связи РФ из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки в первый день подачи заявлений на единовременные выплаты.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Минкомсвязи РФ , Телеканал "360° Подмосковье"
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