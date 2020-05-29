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Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России 

News.ru и ещё 2 12 минут назад
Нелегальных мигрантов в РФ может ждать правовая амнистия
Фото: News.ru
Эксперты МВД предложили пути выхода из миграционной ситуации, которая может обостриться в России из-за пандемии коронавируса.
Ведомство подготовило прогнозы развития обстановки в сфере миграции с учётом различных форс-мажорных факторов, возникающих на фоне пандемии. По их мнению, ситуация может развиваться как по оптимистическому, так и по пессимистическому сценарию, так как в составе социально незащищённых групп оказалось беспрецедентное число мигрантов, передаёт РИА Новости.
По оценкам МВД, во время пандемии в стране находятся от 4 до 12 миллионов иностранцев, причём официально зарегистрированы только 2,5 миллиона из них.
"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", — рассказал источник в ведомстве.
Также рассматривается возможность ввести, помимо правовой амнистии, меры соцподдержки мигрантов.
Как писал NEWS.ru ранее, число людей, пытающихся нелегально въехать на территорию России, не снижается, сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. В минувшем году было выявлено более 6000 таких попыток.
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Политика , Материнский капитал , Мигранты , безработица , Законопроекты , Владимир Кулишов , ФСБ , МВД , РИА Новости
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