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Лавров назвал недопустимой политику односторонних санкций в период глобальных катаклизмов 

ТАСС 15 минут назад
Лавров обвинил Запад в попытках воспользоваться COVID
Фото: РИА Новости
Практика односторонних санкций негуманна и недопустима во время общечеловеческих катаклизмов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания "Глобал таймс".
"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира, хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?" — задается вопросом Лавров.
"Россия решительно и последовательно выступает против подобной антигуманной практики, которая совершенно недопустима во время общечеловеческих катаклизмов", — заявил глава МИД РФ.
Такие санкции, продолжил министр, сужают возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьезно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищенным слоям.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД
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