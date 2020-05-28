Названы сроки отправки в РФ второй партии аппаратов ИВЛ

Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готова к отправке в Россию на следующей неделе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Он пояснил, что они еще производятся. "Остальные 150 аппаратов изготавливаются [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке [в РФ] на неделе, начинающейся 1 июня", — отметил он.

В четверг представитель компании Vyaire Medical (штат Калифорния), производящей медицинское оборудование, сообщил ТАСС, что вторая партия будет отправлена в Россию в субботу, 30 мая. Он напомнил, что на прошлой неделе США направили в Россию военный самолет с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ в рамках договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Представитель Госдепартамента США ранее указал корреспонденту ТАСС, что 150 американских аппаратов ИВЛ будут готовы к отправке в Россию позднее в этом месяце. По его словам, они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн 21 мая американский военный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3 . Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая госсекретарь США Майкл Помпео , власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению коронавируса нового типа. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.