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Власти США назвали сроки отправки в Россию второй партии аппаратов ИВЛ 

ТАСС и ещё 25 25 минут назад
Названы сроки отправки в РФ второй партии аппаратов ИВЛ
Фото: РИА Новости
Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет готова к отправке в Россию на следующей неделе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
Он пояснил, что они еще производятся. "Остальные 150 аппаратов изготавливаются [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке [в РФ] на неделе, начинающейся 1 июня", — отметил он.
В четверг представитель компании Vyaire Medical (штат Калифорния), производящей медицинское оборудование, сообщил ТАСС, что вторая партия будет отправлена в Россию в субботу, 30 мая. Он напомнил, что на прошлой неделе США направили в Россию военный самолет с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ в рамках договоренностей между Вашингтоном и Москвой.
Представитель Госдепартамента США ранее указал корреспонденту ТАСС, что 150 американских аппаратов ИВЛ будут готовы к отправке в Россию позднее в этом месяце. По его словам, они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.
Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн 21 мая американский военный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая госсекретарь США Майкл Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению коронавируса нового типа. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.
Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в Соединенные Штаты в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.
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Комментарии
Политика , США , Новости регионов , Ситуация в мире , Майкл Помпео , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Госдеп США , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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