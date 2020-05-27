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Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице втрое 

ТАСС 1 час назад
Путин поддержал увеличение пособия по безработице втрое
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить с 1,5 до 4,5 тыс. рублей пособие по безработице для россиян, которые не имели подтвержденного дохода.
"За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает", — констатировал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.
По его словам, "в этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1,5 тысячи рублей". "Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тыс. рублей", — указал Путин. Он уточнил, что в таком объеме пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев — до 1 августа.
Президент подчеркнул, что деньги на эти меры в бюджете имеются.
"Прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу по всем предложенным сегодня решениям и отработать взаимодействие с регионами", — потребовал глава государства.
Ранее на совещании премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса. Также он считает целесообразным распространить на индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, такое же пособие по безработице, как и то, которое получают граждане, потерявшие работу в период эпидемии.

Важнейшие задачи

Решение таких проблем, как безработица и дефицит спроса, является важнейшей задачей готовящегося общенационального плана восстановления экономики, подчеркнул Путин.
"Высокая безработица — это показатель того, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса. И решение этих проблем — важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики. Прошу обратить на это самое пристальное внимание", — сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что все действия в этой сфере "должны быть соотнесены с той уникальной ситуацией", в которой страна находится ввиду эпидемии, когда необходимо обеспечить безопасность людей.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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