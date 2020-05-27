Уволенный Путиным губернатор решил вернуться

По словам Левченко, впервые о своем намерении участвовать в выборах 2020 года он объявлял еще в 2019 году. Он добавил, что отставка в декабре 2019 года была «вынужденным шагом, совершенным под большим давлением».

Левченко добавил, что тех факторов, которые заставили его уйти в отставку, больше нет и он «не может оставаться равнодушным и безучастным», так как регион надо «возвращать на путь развития и управляемости».

21 мая газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента , сообщила, что Левченко не допустят к выборам главы региона. Собеседник газеты заявил, что «с ним [Левченко] столько времени боролись не для того, чтобы допустить на выборы снова».

Левченко был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе. Президент России Владимир Путин позже раскритиковал его и заявил, что не все проблемы, связанные со стихией, удалось решить. По его словам, сказать, что Левченко работал «совсем плохо», нельзя, однако ситуация не терпела «неспешной работы».