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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России 

РИА Новости 1 час назад
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация в Москве, как и в целом по стране действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое. При том, что объемы тестирования постоянно растут", — заявил Путин в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла по видеосвязи.
Президент уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на наличие коронавируса также возросло вдвое — с 25 до 50 тысяч в день. Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов; при этом резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек.
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Политика , Сергей Собянин , Владимир Путин , Москва
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