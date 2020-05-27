Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России , число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил президент РФ Владимир Путин

"Ситуация в Москве, как и в целом по стране действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое. При том, что объемы тестирования постоянно растут", — заявил Путин в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая прошла по видеосвязи.

Президент уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на наличие коронавируса также возросло вдвое — с 25 до 50 тысяч в день. Он также отметил тот факт, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов; при этом резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек.