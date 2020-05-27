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Путин попросил направить в регионы столичных врачей и часть резерва лекарств 

ТАСС 1 час назад
Путин попросил направить в регионы столичных врачей
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.
В ходе встречи со столичным градоначальником в среду в режиме видеоконференции глава государства отметил, что в Москве эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.
"Я бы просил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников", — обратился Путин к Собянину, отметив, что в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.
Также Путин поручил предусмотреть в ближайшие дни направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области. Говоря о накопленном в столице запасе медоборудования и лекарств, президент попросил мэра столицы рассмотреть возможность "направить часть этого резерва регионам".
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Политика , Сергей Собянин , Владимир Путин , Москва
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