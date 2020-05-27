Президент России Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

Бригады медиков по распоряжению президента будут отправлены в Дагестан, Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую, Псковскую области. Собянин Путину пообещал доложить об исполнении этого поручения. При этом в Москве, по словам главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с коронавирусом удалось предотвратить.