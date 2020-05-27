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Путин поручил направить медиков из Москвы на помощь регионам в борьбе с COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Бригады медиков по распоряжению президента будут отправлены в Дагестан, Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимирскую, Псковскую области. Собянин Путину пообещал доложить об исполнении этого поручения. При этом в Москве, по словам главы государства, самый тяжелый сценарий развития ситуации с коронавирусом удалось предотвратить.
«Ситуация с коронавирусом в России в целом и в Москве стабилизируется», — сказал Путин, передает ТАСС.
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Политика , Видео , Сергей Собянин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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