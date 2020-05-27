У Кадырова заметили катетер 

На руке главы Чечни Рамзана Кадырова , который провел совещание в Грозном на фоне слухов о своей болезни, заметили катетер. Об этом со ссылкой на видеозапись, опубликованную на YouTube-канале «Новой газеты», сообщает «Лента.ру».

«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о том, что глава Чеченской Республики может быть болен COVID-19 и госпитализирован в одну из больниц Москвы.

При этом 26 мая Кадыров провел совещание в Чечне, видеозапись которого была размещена в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный», однако затем ролик был удален.

На видео Кадыров старается не показывать правую руку, но в какой-то момент укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне руки попадает в кадр, отметила газета.

При этом издание обратило внимание на то, что чеченский лидер — «бледный и похудевший, у него одышка и явная физическая слабость».