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У Кадырова заметили катетер 

Алиса Селезнёва и ещё 4 2 часа назад
У Кадырова заметили катетер
Фото: ТАСС
На руке главы Чечни Рамзана Кадырова, который провел совещание в Грозном на фоне слухов о своей болезни, заметили катетер. Об этом со ссылкой на видеозапись, опубликованную на YouTube-канале «Новой газеты», сообщает «Лента.ру».
«Рамблер» писал, что ранее появилась информация о том, что глава Чеченской Республики может быть болен COVID-19 и госпитализирован в одну из больниц Москвы.
При этом 26 мая Кадыров провел совещание в Чечне, видеозапись которого была размещена в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный», однако затем ролик был удален.
На видео Кадыров старается не показывать правую руку, но в какой-то момент укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне руки попадает в кадр, отметила газета.
При этом издание обратило внимание на то, что чеченский лидер — «бледный и похудевший, у него одышка и явная физическая слабость».
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Политика , Рамзан Кадыров , Lenta.ru , Грозный , Чеченская Республика
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