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Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Володин назвал наиболее важные принятые в мае законы
Фото: РИА Новости
Государственная Дума в мае приняла ряд важных законов, направленных наподдержку граждан, бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии коронавируса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Государственная Дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель ГД напомнил, что также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.
Кроме того, отметил Володин, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ.
"Граждане получат положенные им выплаты в полном объеме, этот вопрос на контроле у депутатов", — подчеркнул политик.
Володин также отметил комитет Госдумы по бюджету и налогам за работу в мае над законопроектами по поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе налоговых льгот и поддержке кредитных должников.
"Например, благодаря работе комитета экономия на процентах при предоставлении гражданам кредитных каникул не будет признаваться материальной выгодой и облагаться налогом", — сказал Володин.
По словам спикера ГД, наибольшую активность на пленарных заседаниях в мае проявили депутаты Андрей Макаров ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Шеин ("Справедливая Россия").
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Комментарии 1
Политика , Николай Коломейцев , Олег Шеин , Ярослав Нилов , Вячеслав Володин , Андрей Макаров , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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