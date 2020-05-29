Володин назвал наиболее важные принятые в мае законы

Государственная Дума в мае приняла ряд важных законов, направленных наподдержку граждан, бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии коронавируса, заявил спикер ГД Вячеслав Володин

"Государственная Дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель ГД напомнил, что также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.

Кроме того, отметил Володин, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ.

"Граждане получат положенные им выплаты в полном объеме, этот вопрос на контроле у депутатов", — подчеркнул политик.

Володин также отметил комитет Госдумы по бюджету и налогам за работу в мае над законопроектами по поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе налоговых льгот и поддержке кредитных должников.