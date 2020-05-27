В Кремле рассказали о новом выходном

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с большой вероятностью день проведения Парада Победы будет объявлен выходным. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», 26 мая Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы, который был перенесен из-за коронавируса. По словам главы государства, парад планируется провести 24 июня.

Сегодня пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, будет ли 24 июня объявлено выходным днем.