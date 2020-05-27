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Песков рассказал об отмене самоизоляции в Москве 

Павел Тиунов и ещё 22 31 минуту назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил «внесение корректировок» на фоне подготовки к проведению парада Победы в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости. Так, помощник главы государства ответил на вопрос журналистов, будет ли накануне праздник отменен режим самоизоляции в столице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Путин объявил дату проведения Парада Победы
По словам национального лидера, праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.
На прошедшем брифинге с представителями СМИ пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову задали вопрос о возможном снятии ограничительных мер в Москве в преддверии парада. Помощник главы государства заявил, что до 24 июня остается еще почти месяц. При этом он подчеркнул, что в столице «ситуация развивается» в положительном направлении.
«Исходим из того, что за месяц ситуация еще претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки», — резюмировал Песков.
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Политика , Видео , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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