Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил «внесение корректировок» на фоне подготовки к проведению парада Победы в Москве 24 июня, сообщает РИА Новости. Так, помощник главы государства ответил на вопрос журналистов, будет ли накануне праздник отменен режим самоизоляции в столице.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны начать подготовку к проведению торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

По словам национального лидера, праздник планируется отметить 24 июня в день проведения «парада победителей» в 1945 году.

На прошедшем брифинге с представителями СМИ пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову задали вопрос о возможном снятии ограничительных мер в Москве в преддверии парада. Помощник главы государства заявил, что до 24 июня остается еще почти месяц. При этом он подчеркнул, что в столице «ситуация развивается» в положительном направлении.