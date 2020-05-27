Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии

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Как отмечает пресс-служба, Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей в нефтегазовой сфере.

«При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Михаил Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере», — говорится в сообщении.

В качестве позитивного примера он отметил проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям.

Главы правительств двух стран условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций.