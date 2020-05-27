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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии поставки нефти и газа 

Rambler News Service и ещё 5 31 минуту назад
Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопрос взаимодействия двух стран в нефтегазовый сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Как отмечает пресс-служба, Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей в нефтегазовой сфере.
«При обсуждении тематики энергетического сотрудничества Михаил Мишустин подчеркнул важность чёткого выполнения двусторонних договорённостей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере», — говорится в сообщении.
В качестве позитивного примера он отметил проект сооружения Белорусской АЭС по российским технологиям.
Главы правительств двух стран условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций.
Мишустин и Румас также обсудили график предстоящих контактов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Сергей Румас , Правительство РФ , ЕАЭС
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