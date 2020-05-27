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Решена судьба дела жены Лужкова 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Решена судьба дела жены Лужкова
Фото: ТАСС
В Элисте мировой суд прекратил производство по делу о клевете, которое было заведено в отношении вдовы бывшего столичного градоначальника Елены Батуриной, сообщает ТАСС. В поступке предпринимательницы не было обнаружено состава преступления.
Как сообщал «Рамблер», Батурина стала фигуранткой дела о клевете после своего выступления в австрийском суде, где заявила, что управляющий по делам о банкротстве Эренцен Манжеев, занимавшийся процедурой списания долгов для ее брата — предпринимателя Виктора Батурина, проходит по делу о подделке документов. Манжеев со своей стороны счел сказанное клеветой и обратился с иском в суд.
В декабре прошлого года Батурина, не явившаяся ни на одно заседание в суд Элисты, была объявлена в розыск. Позже было принято решение в отношении предпринимательницы избрать меру пресечения в виде обязательства о явке. Требования калмыцкого суда были проигнорированы ответчицей, и в результате ход дела был приостановлен.
27 мая мировой суд Элисты закрыл дело о клевете в отношении Елены Батуриной, поскольку обвинитель отказался от своих требований. Кроме того было установлено, что в деяниях вдовы экс-мэра столицы отсутствует состав преступления.
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Политика , Общество , Елена Батурина , Виктор Батурин , ИТАР-ТАСС , Элиста
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