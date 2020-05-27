Решена судьба дела жены Лужкова 

Элисте мировой суд прекратил производство по делу о клевете, которое было заведено в отношении вдовы бывшего столичного градоначальника Елены Батуриной сообщает ТАСС. В поступке предпринимательницы не было обнаружено состава преступления.

Как сообщал «Рамблер», Батурина стала фигуранткой дела о клевете после своего выступления в австрийском суде, где заявила, что управляющий по делам о банкротстве Эренцен Манжеев, занимавшийся процедурой списания долгов для ее брата — предпринимателя Виктора Батурина , проходит по делу о подделке документов. Манжеев со своей стороны счел сказанное клеветой и обратился с иском в суд.

В декабре прошлого года Батурина, не явившаяся ни на одно заседание в суд Элисты, была объявлена в розыск. Позже было принято решение в отношении предпринимательницы избрать меру пресечения в виде обязательства о явке. Требования калмыцкого суда были проигнорированы ответчицей, и в результате ход дела был приостановлен.

27 мая мировой суд Элисты закрыл дело о клевете в отношении Елены Батуриной, поскольку обвинитель отказался от своих требований. Кроме того было установлено, что в деяниях вдовы экс-мэра столицы отсутствует состав преступления.