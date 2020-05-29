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Выставят на улицу: Назван безопасный способ голосования по поправкам в Конституцию 

Национальная Служба Новостей и ещё 13 33 минуты назад
Стали известны нюансы голосования по Конституции
Фото: РИА Новости
Провести дистанционное голосование за поправки в Конституцию в условиях эпидемии COVID-19 смогут лишь три-четыре региона. В остальных, вероятно, всё пройдёт на открытом воздухе.
Роспотребнадзор и ЦИК РФ согласовали рекомендации для проведения голосования по поправкам в Конституцию в условиях пандемии коронавируса. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, для этого планируется оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе — на верандах, под навесами и тентами у зданий, где обычно располагаются избирательные комиссии. Будет предусмотрена санитарная комната с водой, мылом и одноразовыми полотенцами, а также отдельное помещение для голосования тех, у кого температура при входе на участок окажется выше нормы.
Голосующим посоветуют приходить в масках и со своей ручкой, а паспорт показывать, не передавая в руки членам комиссии, говорится в материале. В кабинках для голосования не будет передних шторок. Для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку.
Отдельные правила голосования предусмотрены для тех, кто обязан соблюдать карантин.
«Их отправят в специальное место для голосования», — пишет РБК.
К пациентам с подтверждённым COVID-19 голосование придёт на дом: сотрудники избиркома в костюмах химзащиты будут ждать на лестничной клетке, пока гражданин проголосует.
Во избежание массового скопления людей и очередей голосование предлагают продлить на несколько дней.
Ранее в качестве «безопасного» с эпидемиологической точки зрения способа голосования называли дистанционный формат. Однако, как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, это возможно лишь в трёх-четырёх регионах на основе технологии, ранее применявшейся в Москве.
В мае президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать возможности дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней. Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН положительно оценил нововведения.
«На мой взгляд, в числе прогрессивных мер — сбор подписей избирателей через портал «Госуслуги». Конечно, могут быть технические проблемы, но надо просто всерьез озаботиться, чтобы эту проблему решить. Не начнем — ничего и не будет», — сказал эксперт.
Вместе с тем, убедить россиян в том, что фальсификация электронного дистанционного голосования невозможна или она минимизирована, может только демонстрация мер контроля, добавил он.
По последним данным ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры, 51% россиян готов проголосовать по поправкам в Конституцию в онлайн-формате. При этом 46% опрошенных говорят, что не стали бы использовать такую возможность.
Голосование по Конституции было намечено на 22 апреля, однако президент России Владимир Путин перенёс его на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Высказывались предположения, что голосование может пройти 24 июня, в один день с парадом Победы. Однако к концу мая стало понятно, что общероссийское голосование состоится позже. СМИ называют две возможные даты — 1 и 8 июля. В Кремле утверждают, что дата пока ещё не определена.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с НСН заявил, что общее настроение россиян к принятию закона о поправках на фоне пандемии неизменно благодаря наличию в нём пунктов социальной направленности. Поддержка поправки, дающей президенту Владимиру Путину право избираться на новый срок, зависит от рейтинга главы государства, а он стабильно высокий, считает политолог.
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Комментарии 2
Политика , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Сергей Марков , Евгений Минченко , Владимир Путин , Институт политических исследований , Роспотребнадзор , Центризбирком России , РБК
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