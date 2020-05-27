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Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии последствия выхода США из ДОН 

ТАСС 2 часа назад
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии выход США из ДОН
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили в среду по телефону возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), а также подтвердили необходимость двустороннего сотрудничества в вопросе обеспечения безопасности.
"В развитие заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 26 мая министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства", — говорится в сообщении МИД РФ.
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Политика , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , США
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