Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали

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По данным «Коммерсанта», бывший глава республики попал в больницу из-за высокого процента поражения легких. Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает его кровь кислородом.

В январе этого года возглавлявший Чувашию с 2010 года Игнатьев был уволен Путиным в формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужила выходка руководителя региона, когда он на официальной церемонии высоко поднял ключи от новой пожарной машины и заставил подпрыгивать за ними сотрудника МЧС

Попытка свести эпизод к «дружеской шутке» не удалась: чиновника исключили из «Единой России» , а затем уволили с поста.

Накануне стало известно, что Игнатьев подал в суд на Путина, оспаривая его решение об отставке.