Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге с двухсторонней пневмонией. Ранее стало известно, что он подал иск в Верховный суд на президента России Владимира Путина.
По данным «Коммерсанта», бывший глава республики попал в больницу из-за высокого процента поражения легких. Сейчас он находится на аппарате Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает его кровь кислородом.
В январе этого года возглавлявший Чувашию с 2010 года Игнатьев был уволен Путиным в формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужила выходка руководителя региона, когда он на официальной церемонии высоко поднял ключи от новой пожарной машины и заставил подпрыгивать за ними сотрудника МЧС.
Попытка свести эпизод к «дружеской шутке» не удалась: чиновника исключили из «Единой России», а затем уволили с поста.
Накануне стало известно, что Игнатьев подал в суд на Путина, оспаривая его решение об отставке.