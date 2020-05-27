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Иск Игнатьева к Путину может быть «дурной шуткой» 

ИА Regnum 2 часа назад
Иск Игнатьева к Путину может быть «дурной шуткой»
Фото: РИА Новости
Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, комментируя исковое заявление к президенту об оспаривании указа о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии.
Дмитрий Евсеев
«Зная Игнатьева как совершенно системного человека, я был сильно удивлён этой новостью. Не могу себе представить Михаила Васильевича в роли оппонента президента в суде. Поскольку его собственного комментария я нигде не видел, рискну предположить, что это чья-то дурная шутка. Согласно кодексу об административном судопроизводстве, сроки, в течение которого судья должен решить, принимать или не принимать исковое заявление, очень короткие — три дня, подтверждать личность истца на этом этапе не требуется, да ещё и действует короновирусный карантин. Не удивлюсь, если этим воспользовались какие-нибудь «шутники», и в ближайшее время мы увидим опровержение этой новости».
Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховный суд России поступил иск, в котором оспаривается указ президента о досрочном прекращении полномочий бывшего главы Чувашии. Фамилия, имя и отчество истца полностью совпадает с именем экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, отрешённого президентом от должности. Ответчиком является глава государства Владимир Путин, заседание назначено на 30 июня.
Напомним, Михаил Игнатьев был отправлен в отставку с поста главы Чувашии 29 января 2020 года в связи с «утратой доверия». Президент Владимир Путин тогда пояснил, что экс-руководитель региона лишён «уважения к людям», оценив его действия как «безобразие». Глава государства подчеркнул, что «чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут». Этому предшествовали несколько скандалов, последний связан с вручением ключей от новой пожарной техники, где Михаил Игнатьев заставил одного из офицеров МЧС подпрыгивать за ними. Тогда Игнатьев пояснил, что это была шутка.
29 января 2020 года на пост врио главы Чувашии Владимир Путин назначил Олега Николаева.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Евсеев , Олег Николаев , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , МЧС , КПРФ , ИА REGNUM , Чебоксары , Чувашская Республика
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