Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу 

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«Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова. Это (заявление Лаврова — прим. ВЗГЛЯД) целиком и полностью демонстрирует высокий уровень наших [РФ и КНР] двусторонних отношений», — цитирует ТАСС Чжао Лицзянь.

По его словам, «под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество России и Китая в новую эру продолжает стабильно развиваться».

«Особенно в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, мы решительно поддерживаем друг друга», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, «проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР».