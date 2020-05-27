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Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Фото: РИА Новости
Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что вопрос Гонконга является внутренним делом КНР демонстрирует высокий уровень отношений Китая и России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Китай полностью согласен и высоко оценивает комментарий министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова. Это (заявление Лаврова — прим. ВЗГЛЯД) целиком и полностью демонстрирует высокий уровень наших [РФ и КНР] двусторонних отношений», — цитирует ТАСС Чжао Лицзянь.
По его словам, «под стратегическим руководством лидеров двух стран сотрудничество России и Китая в новую эру продолжает стабильно развиваться».
«Особенно в вопросах, касающихся ключевых интересов двух стран, мы решительно поддерживаем друг друга», — подчеркнул дипломат.
Ранее Лавров заявил, «проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР».
Накануне американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай
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