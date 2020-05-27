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Власти Чувашии прокомментировали иск Игнатьева к Путину 

РИА Новости 1 час назад
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Фото: РИА Новости
Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего свое увольнение, не отвлекает власти региона от решения насущных проблем, заявили РИА Новости в пресс-службе врио руководителя республики Олега Николаева.
Как сообщалось ранее, Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск, оспорив указ президента о досрочном прекращении его полномочий на посту. Иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня.
"Мы живём в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд. В настоящее время на повестке дня работы правительства Чувашии важные вопросы планового характера по решению задач социально-экономического развития республики, усугубленные ситуацией с коронавирусом. В первую очередь принимаем меры к тому, чтобы максимально быстро довести до жителей республики, представителей бизнес-сообщества все меры поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным. Ещё раз подчеркнем, обратиться в суд имеет право каждый гражданин нашей страны. Соответствующую оценку обращениям при рассмотрении исков выносит суд", — заявили в пресс-службе главы региона.
В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Путин 29 января отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев. Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября. Николаев заявлял РИА Новости о намерении участвовать в них.
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Политика , Олег Николаев , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости , Чувашская Республика
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