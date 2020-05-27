Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: США превратились в мирового шантажиста номер один 

Российская Газета 27 минут назад
Косачев: США превратились в мирового шантажиста номер один
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток-2". При этом меры уже якобы получили одобрение обеих партий американского конгресса, и это несмотря на идущую в США президентскую избирательную кампанию. Зная обычный накал межпартийного противостояния в этот период, можно сказать, русофобия творит чудеса. Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить "кормить бестию" (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), "в то время как сама недостаточно платит для НАТО" — высказывание более чем хамское даже для американца.
Но курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток-2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой.
Удручает другое — стремительная деградация Америки из глобальной державы, задававшей тон в формировании мировых экономических институтов, в агрессивного своекорыстного диктатора, у которого в арсенале не осталось никаких мер, кроме санкций. Ведь эти экономические репрессии не достигают заявленных целей — изменить поведение других стран. Даже маленькая Куба не меняет себя в угоду огромному соседу. Тем более не будут этого делать Китай или Россия, а ведь под американскими санкциями сейчас находится более половины населения планеты. То есть цель — не давление, а сам ущерб.
Но причинение значительного экономического ущерба в целях подчинения собственной идеологии — это мало чем отличается от "классического" терроризма. США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники. Причем усиление агрессивного поведения происходит на фоне призывов многих авторитетных политиков, включая генсека ООН, остановить санкционную активность с учетом необходимости противостояния общей вирусной угрозе. Это тем более важно и для Европы, которой также предстоит восстанавливать свою экономику, что делает потребность в удешевлении производства и социальных расходов весьма актуальной. Но цель США — не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой.
И хотя Вашингтон объясняет свои меры по "удушению" энергетического сотрудничества Европы с Россией противодействием якобы зависимости европейцев от Москвы, де факто Америка борется с независимостью Европы. Причем все грубее и грубее, судя по бесцеремонности, с которой посол указал Берлину на недоплаты в кассу НАТО.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Российская Газета: последние новости
МИД: Россия продолжит добиваться посещения центра Лугара в Грузии МИД: Россия продолжит добиваться посещения центра Лугара в Грузии Песков вернулся к рабочему графику из дома Песков вернулся к рабочему графику из дома МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Комментарии 19
Политика , В мире , Ричард Гренелл , Константин Косачев , ООН , НАТО , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Видео
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение