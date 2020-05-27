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Россияне вернутся с дач в квартиры 

Артём Кульша и ещё 1 16 минут назад
Загородные коттеджи не станут постоянным местом проживания граждан России в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек. На этом фоне многие россияне самоизолировались на своих дачах.
Вчера Стасишин принял участие в онлайн-конференции «Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов». В ходе нее он выразил уверенность, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции загородные коттеджи не станут постоянным местом проживания граждан России, а будут запасным аэродромом для проведения там выходных.
«Потому что когда вы будете тратить 2-2,5 часа на то, чтобы доехать до работы, я думаю, через две-три недели у вас ощущение комфортного проживания будет исчерпано», — объяснил замглавы Минстроя.
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Политика , Видео , Другое , Никита Стасишин , Минстрой
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