Загородные коттеджи не станут постоянным местом проживания граждан России в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,5 миллиона человек. На этом фоне многие россияне самоизолировались на своих дачах.

Вчера Стасишин принял участие в онлайн-конференции «Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов». В ходе нее он выразил уверенность, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции загородные коттеджи не станут постоянным местом проживания граждан России, а будут запасным аэродромом для проведения там выходных.