Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео 

Торжественный парад в честь 75-ой годовщины Великой Победы состоится 24-го июня 2020-го года. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. 26-го мая был отдан приказ начать подготовку к военному параду. Парад пройдет не только в Москве, но и в других городах России. Дата выбрана не случайно. 24-го июня 1945-го года состоялся легендарный парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы красной армии, участвовавшие в военных действиях. Особое внимание Путин уделил безопасности при проведении парада. Президент приказал свести к минимуму все риски для участников праздника.