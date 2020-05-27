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Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Торжественный парад в честь 75-ой годовщины Великой Победы состоится 24-го июня 2020-го года. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин. 26-го мая был отдан приказ начать подготовку к военному параду. Парад пройдет не только в Москве, но и в других городах России. Дата выбрана не случайно. 24-го июня 1945-го года состоялся легендарный парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы красной армии, участвовавшие в военных действиях. Особое внимание Путин уделил безопасности при проведении парада. Президент приказал свести к минимуму все риски для участников праздника.
Политика , Видео
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