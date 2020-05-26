Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях от жизни в условиях пандемии.

По словам Пескова, первой реакцией на положительный тест на коронавирус было чувство досады. Пресс-секретарь президента признался, что надеялся, что предпринимаемые меры и особый режим помогут избежать заражения, однако этого не случилось. Также, по признанию Пескова, он чувствовал страх за членов своей семьи.

По мнению представителя Кремля, пандемия продемонстрировала, что ограничения в современном свободном мире работают, причем внутренние ограничения даже преобладают над внешними.

«Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз», — приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, оценивать влияние пандемии гипертрофированно не следует: нужно понимать, что все проходит, и это пройдет.

«Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — заявил Песков.

12 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков болен COVID-19. 25 мая он сообщил, что был выписан из больницы, сегодня — что постепенно возвращается к нормальной жизни и рабочему графику.