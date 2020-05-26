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Песков рассказал о борьбе с коронавирусом 

Вероника Полынина 47 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях от жизни в условиях пандемии.
По словам Пескова, первой реакцией на положительный тест на коронавирус было чувство досады. Пресс-секретарь президента признался, что надеялся, что предпринимаемые меры и особый режим помогут избежать заражения, однако этого не случилось. Также, по признанию Пескова, он чувствовал страх за членов своей семьи.
Песков сделал заявление после выписки из больницы
По мнению представителя Кремля, пандемия продемонстрировала, что ограничения в современном свободном мире работают, причем внутренние ограничения даже преобладают над внешними.
«Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз», — приводит ТАСС слова Пескова.
По его словам, оценивать влияние пандемии гипертрофированно не следует: нужно понимать, что все проходит, и это пройдет.
«Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии — да. Когда пандемия пройдет — нет», — заявил Песков.
12 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Песков болен COVID-19. 25 мая он сообщил, что был выписан из больницы, сегодня — что постепенно возвращается к нормальной жизни и рабочему графику.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС
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